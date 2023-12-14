Video Yaşam Boşanma davasına, "Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz" yazılı aracıyla gitti | Video
Boşanma davasına,

Boşanma davasına, "Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz" yazılı aracıyla gitti | Video

14.12.2023 | 10:29

Bursa'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti. Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ
Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi. Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boşanma davasına, Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz yazılı aracıyla gitti | Video 02:08
Boşanma davasına, "Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz" yazılı aracıyla gitti | Video 14.12.2023 | 10:29
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 05:02
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 14.12.2023 | 10:22
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video 01:33
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video 14.12.2023 | 10:22
230 bin TL değerindeki dron sualtından kurtarıldı | Video 02:05
230 bin TL değerindeki dron sualtından kurtarıldı | Video 14.12.2023 | 10:22
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video 01:32
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video 14.12.2023 | 10:22
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:12
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.12.2023 | 10:08
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı | Video 02:58
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı | Video 14.12.2023 | 09:50
İzmit Körfezi’nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar 07:31
İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar 14.12.2023 | 08:52
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video 00:54
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video 14.12.2023 | 08:52
Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:27
Adana’da Starbucks’a yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2023 | 08:52
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 00:57
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 14.12.2023 | 08:52
Trafik kazasında ölen motokuryenin meslektaşlarından konvoylu tepki 02:22
Trafik kazasında ölen motokuryenin meslektaşlarından konvoylu tepki 13.12.2023 | 21:51
Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu 00:19
Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu 13.12.2023 | 21:51
Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu! 28:12
Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu! 13.12.2023 | 20:19
Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi 00:32
Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi 13.12.2023 | 20:24
Kıraathanede okey oyunu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 01:38
Kıraathanede okey oyunu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 13.12.2023 | 16:54
Uyuşturucu madde operasyonunda 15 kilogram eroin ile geçirildi | Video 00:57
Uyuşturucu madde operasyonunda 15 kilogram eroin ile geçirildi | Video 13.12.2023 | 15:47
Tersanede yüzer havuz böyle battı | Video 02:07
Tersanede yüzer havuz böyle battı | Video 13.12.2023 | 16:05
Samsun’da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video 00:42
Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video 13.12.2023 | 14:43
Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:08
Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 13.12.2023 | 14:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA