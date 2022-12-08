Video Yaşam Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video

Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video

08.12.2022 | 16:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14
’Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi’ iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 02:26
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 08.12.2022 | 15:52
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç! | Video 03:54
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video 08.12.2022 | 16:00
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
Bursa’da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 00:55
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24
Bursa’da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 00:43
Bursa'da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 08.12.2022 | 15:17
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:51
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.12.2022 | 15:14
Şişli’de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 00:45
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 08.12.2022 | 15:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 01:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 08.12.2022 | 15:13
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08:27
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08.12.2022 | 14:20
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 02:06
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 08.12.2022 | 13:57
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 02:45
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 08.12.2022 | 12:32
Fatih’te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 02:18
Fatih'te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2022 | 12:32
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 01:01
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 08.12.2022 | 12:32
Müge Anlı’da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! Bize şeytan tırnağı diye... | Video 04:41
Müge Anlı'da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! "Bize şeytan tırnağı diye..." | Video 08.12.2022 | 12:13
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:09
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 08.12.2022 | 12:10

Tuzla’da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, bir şahıs tartıştığı eşini marketten çıktığı esnada sokak ortasında defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tuzla'da 1 Kasım salı günü yaşanan olayda, 23 yaşındaki K.K. şiddet gördüğü kocası Emre K.'dan boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Adeta dehşet saçan Emre K. eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan Emre K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emre K. ifadesinde, "Motosikletin ön cebinden çıkardığım pembe saplı meyve bıçağını elime aldım ve eşimin arkası bana dönüktü. Ben bıçağı eşimin sol bacağına doğru savurdum. Tekrar eşimin bacağına doğru bıçağı savurmak istedim. Eşim döndüğü için vücuduna gelmiş olabilir. Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hemen motosiklete binip Çayırova tarafına doğru gittim. Sonra kendim polisi aradım. Polis gelip beni aldı" ifadelerini kullandı.

Olayın esnasından K. K.'nin yanında olan arkadaşı G.D. ifadesinde, "K. K. ile işten çıktım. Emre K. bana, 'Eşim ile bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Ben de tamam dedim. Birlikte yürümeye başladık. Cadde üzerinde marketi 150-200 metre geçtikten sonra Emre K. geldi. Eşine 'Beni affet. Boşanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum' dedi. K. K. ise, 'Seni çok affettim. Bir daha şans veremem' dedi. O sırada Emre motosiklete doğru yöneldi. Binip gidecek sandım. Nereden çıkardığını bilmediğim elinde açık renkli bir bıçağı arkadaşımın vücuduna saplamaya başladı. K. K.'nin koluna, göğsüne, sırtına ve bacağına saplamaya başladı. Yaklaşık 6-7 kez bıçakladı. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaştı" dedi.

OLAY ANI KAMERADA
Kadının eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletinin ön cebinden bıçağını çıkaran şahıs, kadına defalarca bıçağı saplıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA