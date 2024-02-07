Video Yaşam Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video

Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video

07.02.2024 | 14:42

Esenyurt’ta kendisinden boşanmak isteyen eşinin kaldığı babaevine giden şahıs, evi taşlayıp kaçtı. Daha önce de defalarca sokağa gelip, evi taşlayarak taşkınlık yapan şahsın saldırı anı kameralara yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Esra E. ailesinin yanında kaldığı esnada evin önüne gelen eşi evi taşlamaya başladı. Camları kırıp, hakaretler savuran şahıs, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Esra E. ve ailesi büyük panik yaşarken, evin camlarında hasar meydana geldi.

4 AY ÖNCE DE AYNI OLAY YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz kasım ayında da aynı sokağa gelen saplantılı eş, Esra E.'nin kaldığı eve taşlarla saldırmış, aracına binip uzun süre kornaya basarak mahalle sakinlerini rahatsız etmişti. Bu olay sonrası gözaltına alınan şahıs, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PARKE TAŞLARIYLA CAMLARI KIRMIŞ"
Saldırıların sürekli olarak yaşandığını belirten apartman sakini Abdullah Baycan, "Bu şahıs sürekli olarak buraya geliyor ve evi taşlıyor. İlk olayı değil, daha önce defalarca benzer olaylar yaşandı. Birkaç yıldır devam ediyor. Daha önce silahla havaya ateşte açmıştı. Nedense hala serbest bu şahıs. Dün akşam da parke taşları ile evin camını kırmış. Aşağıda arabalar da var, onlar da zarar görüyor. Bazen evde otururken adam silah sıkıyor, balkona çıktığımızda kaçıp gidiyor. Son zamanlarda da parke taşları ile saldırıyor. Son saldırının üzerinden 3 ay geçti, dün akşam yine bir saldırı oldu" dedi.
Evi taşlayarak taşkınlık yapan şahsın saldırı anı ise kameralara yansıdı.

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