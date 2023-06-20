Video Yaşam Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video

Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video

20.06.2023 | 13:19

Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüyle ilgili davada, doktor Öner Özsoyeri'nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi vekili mazeret sunduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Sanık tarafından da katılan olmadı.

"KANDA VE AKCİĞERDE SİLİSYUM TESPİT EDİLDİ"
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Kübra Boyraz'ın otopsisinde her iki kalçada enjeksiyonlara bağlı pikürler, bu bölgede cilt altında kanama ve yağlı madde birikimi görüldüğüne yer verildi. Otopsi sırasında alınan akciğer, böbrek ve kalp dokusu örneklerinin incelemesinde yabancı cisim ile uyumlu yağ embolisi (damar tıkanıklığı) bulguları tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, tüm bu bilgi ve bulgular doğrultusunda kişinin ölümünün yağ (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan) embolisi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. Raporda Kübra Boyraz'a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.

DOKTORUN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Mütalaada Kübra Boyraz'ın sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, ancak Boyraz'ın kanına ve akciğerine kimyasal ve toksikolojik maddelerin karışması nedeniyle gelişen komplikasyon nedeniyle yaşamını kaybettiği belirtildi. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporu dikkate alındığında sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümünde kusurlu oldukları bildirildi. Erdal Doğruya'nın öldüğü belirtilen mütalaada Öner Özsoyeri'nin eylemine uyan "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

İDDİANAME
Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 04:49
Üsküdar'daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 20.06.2023 | 14:47
Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 01:15
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 20.06.2023 | 15:12
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 00:46
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 20.06.2023 | 15:09
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 01:07
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 20.06.2023 | 15:09
150 TL için işlenen cinayette şok detay! Ben sokağın başındayım ne olacak mesajı atmış | Video 06:32
150 TL için işlenen cinayette şok detay! "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajı atmış | Video 20.06.2023 | 14:42
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise… | Video 03:40
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: "Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise…" | Video 20.06.2023 | 14:55
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 01:57
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 20.06.2023 | 14:45
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 07:41
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 20.06.2023 | 13:19
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:16
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 20.06.2023 | 14:33
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:19
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.06.2023 | 14:18
Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:56
Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 14:18
Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.06.2023 | 10:57
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı silah imalathanelerine baskın: 27 gözaltı | Video 01:37
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı silah imalathanelerine baskın: 27 gözaltı | Video 20.06.2023 | 12:48
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video 00:14
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video 20.06.2023 | 13:18
Evinin önünde bekledi, arabadan inerken kurşun yağdırdı | Video 02:33
Evinin önünde bekledi, arabadan inerken kurşun yağdırdı | Video 20.06.2023 | 13:18
İstanbul’da kundakçı eski sevgili dehşeti kamerada: Benzin döküp aracı yaktı | Video 02:26
İstanbul’da kundakçı eski sevgili dehşeti kamerada: Benzin döküp aracı yaktı | Video 20.06.2023 | 12:20
Sarıyer’de İETT otobüsünün motor kısmı yandı: Yolcular büyük panik yaşadı | Video 02:21
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmı yandı: Yolcular büyük panik yaşadı | Video 20.06.2023 | 12:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 06:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 20.06.2023 | 12:34
İstanbul’da ’FLY butik’ operasyonunda 22 gözaltı… Aralarında bir siyasi partinin genel başkanı da var 00:45
İstanbul'da 'FLY butik' operasyonunda 22 gözaltı… Aralarında bir siyasi partinin genel başkanı da var 20.06.2023 | 11:54
Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video 05:37
Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video 20.06.2023 | 12:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA