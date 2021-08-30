Video Yaşam Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video

Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video

Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video
30.08.2021 | 13:22

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Denizli’de boşaltılan daireyi boyayan usta, açtığı çekmeceden yaklaşık değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası buldu. 1500 TL’ye boyadığı evden 100 bin TL bulan usta, astsubayın doğu görevindeki biriktirdiği servetini sahibine teslim etti.

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Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Kadir Topuzayak, içerisinden kiracısı çıkan daireyi boyamak için eve gitti. Burada evi boyamaya başlayan Topuzayak hazırlıklarını yaptığı sırada açtığı çekmecede poşet gördü. Poşeti eline aldığında ağır olduğunu anlayan boya ustası, içerisinde yüklü miktarda ziynet eşyasıyla karşılaştı. Durum karşısında bir süre şoka giren Topuzkaya, ev sahibinin verip vermeyeceğinden şüphelenerek çıkan kiracının numarasını istedi. Burada numarayı arayan usta kiracının astsubay olduğunu ve tayinin Uşak'a çıktığını öğrendi. 'Bende emanetiniz var, taşındığınız evde unutmuşsunuz' diyen Topuzayak astsubayında 2 gündür ziynet eşyalarını aradığını öğrendi. Gece saatlerinde yola çıkan astsubay Denizli'ye gelerek Topuzayak ile buluştu. Topuzkaya iyice emin olmak için alyans ve künyelerin üzerinde yazan isimleri teyitledi. Astsubaydan paraların doğu görevindeyken biriktirdiğini öğrenen boya ustası çok mutlu olduğunu ifade ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Astsubay ise bu olay karşısında ustaya teşekkür edip görev yerine döndü.

"İNSANLIK NAMINA YAPTIM. HERHANGİ BİR BEKLENTİM YOK"
Ev sahibine eşyaları vermekte tereddüt yaşadığını ve bu yüzden kendisi sahibini bularak ziynet eşyalarını verdiğini ifade eden Kadir Topuzayak, "Ben boş bir eve boya yapmaya gittim. Çekmece bir poşet gördüm. Poşeti aldığımda ağır olduğunu hissettim, açtığımda içerisinde yüklü miktarda ziynet eşyası buldu. Ev sahibinin verip vermeyeceğine tereddütte kaldığım için çıkan kiracının telefon numarasını istedim. Kiracıya ulaştığımda Uşak'a tayini çıktığını öğrendim. 'Bende emanetiniz var, taşındığınız evde unutmuşsunuz' dedim. Onlarda 2 gündür kayıp eşyalarını arıyorlarmış. Gece vakti buraya Denizli'ye geldiler. Künyeler ve alyans üzerinde isimler yazıyordu. Onlar eşleşince kendilerini altınlarını teslim ettim. Astsubay kardeşimizin doğu görevi sırasında birikimleri olduğunu öğrenince daha da mutlu oldum. İnsanlık namına yaptım herhangi bir beklentim yok. Yaklaşık 100 bin TL piyasa değeri olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

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