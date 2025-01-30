Böyle garaj görülmedi... Klasik otomobil sevdalısı adam evinin garajını galeriye çevirdi | Video 30.01.2025 | 11:40 Bursa'da yaşayan Mehmet Nail(59), 30 yıl yaşadığı Amerika'da kullandığı klasik otomobillerini evinin garajına taşıdı. 1915'ten 1963 yılına kadar pek çok modelin sergilendiği garaj adeta galeriyi andırıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, 19 yaşında üniversite okumak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Okul sonrası New York'ta yaşamaya devam eden Nail 30 yılın ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. New York'taki garajındaki klasik otomobilleri de Bursa'daki evine getiren Nail, evinin garajını adeta bir galeriye çevirdi. 1915'den 1963 yılına kadar çok nadir bulunan 15 klasik otomobili evinin garajda sergilenirken adeta galeriyi andırıyor.Garajındaki otomobillerin cadde ve sokaklarda oldukça dikkat çektiğini söyleyen Mehmet Nail, "Garajımda 15 antika otomobil var. 1915'ten başlıyor, 1963 yılına kadar modeller var. Bu otomobillerin parçasını bulmak ve bakımını yapmak gerçekten çok zor. Bu otomobillere bakan usta bir arkadaşımız var. Yedek parça lazım olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik ediyoruz. Türkiye'de zaten yok. Zaten otomobillerin de önemli bir kısmı Amerikan malı. 2 tane 1950 model Cadillac marka otomobil var, Türkiye'de sayısı çok az. 1915 model Ford var ki garajımızda en değer verdiğim otomobillerimden biri. Birçok model Chevrolet marka otomobil var. Ayrıca dünyada sadece 46 tane üretilmiş bir antika yarış otomobili var. Muhtemelen de hala kullanılabilen çok az kalmıştır. Bu araçlar kullanılmadıkça problem çıkarır. Bu araçlarla sürekli gezmek lazım. Biz geziyoruz, tamirini yapıyoruz. Caddede görenler çok ilgi gösteriyor. Herkes binmek istiyor. Çok göz alıcı otomobiller, dolayısıyla hemen dikkat çekiyor. Bir o kadar kullanması da zor, çok dikkat edip nazik davranmak lazım" şeklinde konuştu.