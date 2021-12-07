Böyle takı töreni görülmedi... Damada düğünde pompalı tüfek taktılar | Video

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Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin suratı düşerken, salonda büyük alkış koptu.
Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.
Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.