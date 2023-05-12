Böyle vicdansızlık görülmedi: Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandırdılar | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı. 250 bin TL vurgun yapan dolandırıcılar, polisin Kocaeli merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalandı
Şüphelilerin ilanlara inanan kişileri 250 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.
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