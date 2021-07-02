Video Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı

Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı

Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı
02.07.2021 | 14:24

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Denizli'de görme engelli bir vatandaşın işlettiği kahvehaneye giden şüpheli, keşif amaçlı içtiği çayın ardından tekrar gelerek masa üstünde bulunan cep telefonunu çaldı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir kahvehaneye gelerek çay içen ve bu sırada keşif yapan bir şahıs, saatler sonra aynı yere tekrar geldi. Görme engelli İsmail Y.'nin işlettiği kahvehaneye gözüne kestiren şahıs, masa üstünde bulunan cep telefonunu aldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu anlarda hırsızın cep telefonunu aldıktan sonra rahat tavırlarla iş yerinden çıkması ise pes dedirtti.

"SAĞI SOLU GÖZETLEYEREK TELEFONU ALIP, GİDİYOR"
Şüphelinin ikinci geldiğinde telefonunu çaldığını belirten İsmail Y., "Sabah 10.30 gibi geldi. Bir çay alıp bahçeye çıkıp oturdu. Çayını içiyor, giderken de gözetliyor. Bilgisayarın önünde telefonları görüyor. Akşam 16.10'da tekrar geliyor. Sağı solu gözetleyerek telefonu alıp, gidiyor. Telefona ihtiyacım oldu. Telefonun olduğu yere gittiğimde olmadığını fark ettim. Çok rahat, yangından mal kaçırır gibi değil. Aheste aheste gelip sağını solunu kontrol ettikten sonra telefonu alıp yoluna devam ediyor" dedi.

Ayrıca eşkali tespit edilen şahsı yakalama çalışmaları başlatıldığı öğrenilirken yetkililer bu konuda vatandaşları dikkatli ve duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

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