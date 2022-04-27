Boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti! Fatih’te bıçaklı dehşet anı kamerada | Video
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İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada boynundan yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Aldığı bıçak darbesiyle kan kaybeden adam, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, katil zanlısının otomobilin peşinden koştuğu görülüyor. Aracından inen adamı bıçaklayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralı adam arkadaşları tarafından hastaneye götürülüyor.
"BOYNUNDAN BIÇAKLAMIŞ"
Yaşananları anlatan esnaf Mehmet Çarıkçı, "2-3 gün önceydi. Bir tane uzun boylu adam geldi. Yaşlı adamı bıçakladı. Boynundan bıçaklamış. Ölen de Iraklı. Vuran da Iraklı. Adam arabada öldü. Hastaneye yetişmedi" dedi.
"ÇOK KAN KAYBEDİYORDU"
Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kalbinin üst kısmından bıçaklanmıştı. Adam ayakta gezip duruyordu. En son alıp götürdüler. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.