Boz ayı aynada kendini görünce şok yaşadı | Video
Bartın'da Milli Parkların yerleştirdiği aynada kendini gören ayı şok yaşadı.
Ulus ilçesi Kumluca beldesi ormanlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü personelince ormanlardaki yaban hayvanlarının envanterinde kullanılan fotokapanlara eğlenceli görüntüler yansıdı.
Ormana ayna konularak yapılan çalışmada, yaban hayvanlarının ayna karşısında verdikleri tepkiler ve davranışları yüzleri güldürdü. Özellikle aynada kendini gören ayının yaşadığı şok dikkatleri çekti.
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