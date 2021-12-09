Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:39
Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı! 2 polis yaralı 09.12.2021 | 09:22
01:20
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli | Video 09.12.2021 | 09:28
01:12
İzmir'de otelde korkutan yangın 09.12.2021 | 09:23
03:56
03:19
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video 09.12.2021 | 09:18
03:50
02:46
01:20
Gebze'de fabrika yangını | Video 09.12.2021 | 08:54
03:38
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu | Video 08.12.2021 | 21:51
03:51
Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu'nda! | Video 08.12.2021 | 21:51
01:42
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 08.12.2021 | 19:55
02:15
02:46
Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video 08.12.2021 | 17:39
00:16
Ev hırsızları yakalandı | Video 08.12.2021 | 16:26
01:53
Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:58
Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:16
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
00:54
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 13.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 14.00'te seferler yapılacak.