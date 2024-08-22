Bozuk para yalanıyla yeni dolandırıcılık yöntemi
İstanbul’da bir kişi petrol istasyonları ve fırınları arayarak elimde bozuk para ver diyerek dolandırdı. Daha önce polisin bile rastlamadığı yöntemle onlarca kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelinin 21 ayrı aranmasının olduğu 35 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli Doğan Y. (54) Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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