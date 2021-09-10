Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı | Video
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Havada ve karada davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Çelik, şimdi de denizin dibinde balıkların arasında davul çaldı. Çılgın davulcunun su altında davul çalarken anları renkli görüntülere sahne oldu.