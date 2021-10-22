Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video

İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleri ile aralıksız olarak yapılan kontrol ve temizlik çalışmaları esnasında, denizden çıkan piknik masası, görenlere “yuh artık” dedirtti.

İzmit Körfezi'nde, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sürekli olarak havadan, denizden ve karadan ve gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Kontrol Müdürlüğü tarafından, sürekli olarak temizlik çalışmalarında da bulunuluyor.

Deniz yüzeyinde ve dibinde temizlik çalışmalarında bulunan Deniz Süpürgelerinden biri, önceki gün yapmış olduğu çalışmalar sırasında görenleri oldukça şaşırtan belediyeye ait piknik masasını denizden çıkarttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi herkese " Yuh artık" dedirten o görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden "Biz de piknik masalarımız nereye kayboluyor diyorduk" ifadesi ile paylaştı. Vatandaşların açık alanlarda oturup dinlendiği ve üzerinde yemek yediği masanın kimliği belirsiz kişi ve kişilerce denize atılmış olması, görüntüleri izleyen vatandaşları bir hayli kızdırdı. Paylaşımın altına çok sayıda vatandaş bunu yapan kişi ya da kişilere tepki gösterdi.