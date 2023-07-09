Video Yaşam Bu deponun önüne park edersen ‘Bomba ihbarı' yapılıyor | Video
Bu deponun önüne park edersen ‘Bomba ihbarı' yapılıyor | Video

Bu deponun önüne park edersen ‘Bomba ihbarı' yapılıyor | Video

09.07.2023 | 11:18

Marketinin deposunun önüne park eden araçlardan usanan Rizeli esnafın bulduğu ilginç çözüm görenleri şaşırttı.

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Rize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, benzin istasyonuna ait marketin deposunun kapısına araçların sürekli park etmesinden ötürü rahatsız oldu. Araçların parkını engellemek için çözüm yolu arayan Çolak, önce dubalara "Depo önü park yapılmaz" tabelası yerleştirdi. Fakat geceleri bazı vatandaşlar araçlarını tekrardan deponun önüne park etmeye devam edince bu sefer park edilmemesi izin hazırladığı dubanın üzerine "15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir" yazdırdı. Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri şaşırttı.

"İNSANLAR BUNU GÖRDÜĞÜNDEN ÖTÜRÜ BİRAZ KURTULDUK"
İnsanların yazıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhsin Çolak, "Burası petrol olduğundan dolayı kameranın çok olmasından ötürü burası garanti yer. Herkes arabalarını petrolün karşına çekerek 'Bir şey olursa kameradan görürüz' diye buraya park ediyorlar. Adam nerede oturuyor belli değil arabasını buraya bırakıp gidiyor. Bir tane araba var altında çimen bitmeye başladı. Gece geliyorlar burada deponun önüne bırakıp gidiyorlar. Bende bıktım artık böyle bir şey yapmayı düşündüm. Gören şaşırıyor da ne yapayım yani bu da Rizeli aklı. İnsanlar bunu gördüğünden ötürü biraz kurtulduk, daha araç çekmiyorlar. Burası depomuzun önü yani adam bırakıp gidiyor. Ben de bıktığım için böyle bir şey yaptım" ifadelerini kullandı.

"DEPONUN ÖNÜNÜ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR ÖNLEM ALMIŞ"
Tabelayı görenlerin gülerek eğlendiklerini söyleyen Alihan Karaca "Bu tabelayı biz de yoldan geçerken görüyoruz. İnsanlar görüyor eğleniyor. Buraya çok araba çekildiği için ya da deponun önüdür diye böyle bir önlem almışlar diye düşünüyorum. İş yeri sahibi de bizleri eğlendirmek için yapmış olabilir. Daha önce de ihbar etmişliğini duydum. Deponun önünü korumak için böyle bir önlem almış" diye konuştu.

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