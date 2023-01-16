Video Yaşam Bu evden yaklaşık 40 ton çöp çıkartıldı | Video
Bu evden yaklaşık 40 ton çöp çıkartıldı | Video

Bu evden yaklaşık 40 ton çöp çıkartıldı | Video

16.01.2023 | 19:56

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadının evinde, çevreden topladığı 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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