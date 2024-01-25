Video Yaşam Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa'da 5 araç böyle yarıştı | Video
Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa'da 5 araç böyle yarıştı | Video

Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa'da 5 araç böyle yarıştı | Video

25.01.2024 | 12:37

Bursa'da diğer sürücülerin hayatını ve aracını tehlikeye atan 5 otomobilin yarışı arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın kamerası gece yarısı yarış yapan 5 otomobili kayda aldı. Art arda sıraya giren otomobiller makas atarak ilerlerken trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.
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