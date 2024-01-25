Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa'da 5 araç böyle yarıştı | Video
Bursa'da diğer sürücülerin hayatını ve aracını tehlikeye atan 5 otomobilin yarışı arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.
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