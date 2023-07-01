Bu kadarına da 'pes' dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video
Erzincan’da 3 küçük çocuk ile beraber demir kapıyı kırarak hırsızlık için eve giren yabancı uyruklu kadının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti. Evin bahçesindeki salıncakta çocukları sallayıp ağaçlardan meyve toplayan kadın evin içerisine gireceği anda alarmın çalmasıyla çocukları alarak kaçtı. Bu anlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
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