"Bu kadarına pes" dedirtecek görüntü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde satıcısını suç üstü yakalayan polis ekiplerinin, şüphelinin motosikletinde yaptığı aramada bulunan bir şarj aleti içerisinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. İkametinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EVİNDE DE NARKOTİK MADDE ÇIKTI
Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından E.T.'nin evinde yapılan aramada ise, 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.T. tutuklandı.
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