Video Yaşam Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı! Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı | Video
Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı! Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı | Video

Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı! Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı | Video

17.10.2024 | 10:41

Nevşehir’de yaşayan gurbetçi H.K., kendisi gibi gurbetçi kadınları değişik vaatlerde bulunarak dolandırdı. Yapılan operasyonda çete lideri ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

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Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile başlatılan çalışmalarda Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Almanya'da yaşayan gurbetçi kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, tuzağa düşürdükleri belirlenen çete üyelerini takibe aldı. Çete lideri H.K.; ağına düşürdüğü kadınlara, kendisini Almanya'da bulunan Mercedes-Benz Daimler isimli iş yerinde çalıştığını söyleyerek güven kazandı. Kendisiyle temasa geçen kadınlarla da devam eden süreçte evlilik bahanesiyle samimiyet kurdu. Suç örgütü üyelerinin, mağdurları ikna etmek amacıyla; gösterişli hayatı ile ikna yoluyla ağına düşürdükleri, gurbetçi bekar kadınların güvenlerini kazanarak gözlerini boyayan şahıslar, bahse konu otomobil firmasının kişiye özel kampanyasından istifade etmek için hazırladıkları sahte belgeleri 'imza için buraya gelmeniz gerekiyor' diyerek Türkiye'ye çağırdı. Çete üyeleri gelen gurbetçilere konaklamaları için ayarladıkları lüks otellerde tatil, pahalı model cep telefonları aldırıp kampanya ile teslim alacakları otomobile ödeme yaparken bu ücretlerin iade edileceğini söyledi. Ağına düşürdüğü kadınları Nevşehir'deki lüks evinde ağırlayıp, evlilik vaatleriyle kandırmaya devam eden çete üyeleri; kadınlara harcama yaptırmaya devam etti. Dolandırıldığını anlayan kadınlar şikâyetçi olmak istediklerinde ise tehdit ve şantaj uygulandı.

Çetenin bu yöntemlerle farklı tarihlerde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan 5 kadının ifadesini alarak çalışma başlatan ekipler; çete lideri ve üyelerini hem teknik hem de fiziki takibe aldı. 5 kadını yaklaşık 1 milyon Euro ve 10 milyon TL dolandıran çete üyeleri benzer yöntemlerle yaklaşık 90 kadını daha dolandırdığını ve bu kadınlardan da elde edilen suç gelirinin ise 50 milyon Euro'yu bulduğunu belirledi. Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri; Almanya'dan geldikten sonra dolandırıcılık faaliyetlerine başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin, zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve lüks dairelere taşındıkları tespit etti. Teknik takip sırasında, örgüt mensuplarının, aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlara şantaj yaptıkları, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurları ise evlilik yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Nevşehir Merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen B.C.E., M.O.S., Ş.D., A.D., F.D., K.D., M.A.Ö. ve F.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda sahte plaka ve dijital materyallere el konuldu.
'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit ve Hakaret' suçundan gözaltında bulunan suç örgütü üyelerinin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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