Bu kez hırsızlar soygunu planlarken yakalandılar

İstanbul’da iki kişi; sosyal medya üzerinden tanıştıkları Nilda K. ile buluştu. “Annenin altınları vardır. Evin anahtarını bize ver. Gelip evi soyalım” diyen iki kişi; Nilda K.’nın vermediği anahtarı ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti. İki şüpheli planladıkları soygunu gerçekleştiremeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.