Video Yaşam Bu meyve Türkiye’de ilk kez üretildi | Video

Bu meyve Türkiye’de ilk kez üretildi | Video

Bu meyve Türkiye’de ilk kez üretildi | Video
16.02.2020 | 18:23

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bahçelerinde tropikal meyve üretimi yapan Nalan ve İzzet Akyol çiftinin 3 yıl önce diktiği ve Türkiye'nin hiçbir bölgesinde üretilmeyen ketembilla (Seylan altın çileği) fidanları ilk meyvelerini verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde emekli Nalan ve İzzet Akyol çifti, hobi amacıyla bahçelerinde tropikal meyve üretimine başladı. Bahçelerinde mango, papaya, avokado gibi tropikal meyveler ürettiklerini belirten üretici İzzet Akyol, "Ana vatanı Sri Lanka ve Brezilya olan ketembilla adı verilen meyveyi üretmek için girişimde bulunduk. Önce serada adaptasyon için hazırladık, ardından bahçeye diktik. Bu yıl bol miktarda meyve almayı başardık" dedi.

Ketembillanın (Seylan altın çileği) ekşi tadıyla eriğe benzediğini anlatan Akyol, kış döneminde olgunlaşan meyvenin ekonomik değerinin yüksek olduğunu söyledi. "Seylan altın çileği" olarak bilinen meyveyi Türkiye'de ilk kez ürettiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akyol, yeni türler üzerinde çalıştığını vurguladı.

Nalan Akyol ise C vitamini bakımından çok zengin olan ketembillanın aş eren kadınlar için güzel bir alternatif olabileceğini söyledi. Nalan Akyol, "Ketembilla gribin yaygın görüldüğü kış aylarında zengin bir C vitamini deposu. Ketembilla ayrıca ekşi olması nedeniyle kışın aşerip de can erik bulamayan hamile kadınlara alternatif olacak. Ketembilladan meyve suyu ve marmelat da yapılıyor. Taze olarak da tüketiliyor bu yıl biz bol bol tükettik geçen yıl çok grip olurken bu yıl fazla grip olmadık" diye konuştu.

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