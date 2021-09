Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girmiş şampiyon atların tayları, Eskişehir’de yetiştirildikten sonra ortalama 800-900 bin lira arasında satılıyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulan at çiftliklerinde her yıl yüzlerce tay yetiştirilerek yarışmalara gönderiliyor. Taylar arasında daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda birinci olan şampiyon atların yavruları da bulunuyor. Elit olarak belirtilen şampiyon atların tayları ortalama 800-900 bin lira arasında satılırken, kalan tayların fiyatı ise 70 bin liradan başlıyor. Çiftliklerde antrenmanları yaptırılan taylar, yaşı ve gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra hipodroma çıkarılıyor. Turbo, Anka ve Ayabakan gibi şampiyon atların taylarını yarışlara hazırladıklarını söyleyen at yetiştiricisi Yenel Kaya, her yıl sadece Mahmudiye'den sahalara ortalama 500-600 tay gönderildiğini vurguladı.

"SADECE BU BÖLGEDEN 500-600 TANE SAHALARA GİDEN TAY VAR"

Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen Yenel Kaya, "Türkiye'nin ve Mahmudiye'nin şampiyon aygırlarının tayları var elimizde. Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var. Nasip olursa sahalara gitmeye hazırlanıyorlar. İlk etapta kantarma ve eyer vurma il başlıyoruz. Atçılık bir umutla başlar. Her atçı doğan tayını şampiyon olması koşturur. Her yarış bizim için umuttur. Şampiyon attan doğacak tay farklı oluyor. Biz babası şampiyon dediğimiz zaman pazarlaması da kolay oluyor. İyi anne veya babadan olan bir atın performansı daha iyi olur. Tabii şampiyon attan da şampiyon tay çıkacak diye bir şey yok. Benden senede 40 civarında sahalara tay gidiyor. Mahmudiye'de bizim gibi farklı işletmeler var. Sadece bu bölgeden 500-600 tane sahalara giden tay var" şeklinde konuştu.

"ATÇILIK SABIR İŞİDİR"

Tay fiyatlarını güzellik, gösteriş, ırk ve daha önce ailesinden birilerinin gösterdiği başarı sonucunda belirlendiğini ifade eden Kaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tayın fiyatları kendi gösterişi ve güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Tabii anne ve babasının da performansı fiyatı etkiliyor. Bir aygırın birkaç tane tayı sahada güzel performans gösterirse ondan sonra gelecek olan kardeşleri alıcı bulurken çok rahat ediyor. Fiyatlar ortalama 800-900 bin liradan başlayabilir. Mesela şampiyon Turbo'nun tayları 800-900 bin liradan satılır. Geçen sene bu fiyatlara yakın satıldı. Şu anda elit taylar dışında diğer atların da fiyatı ortalama 70 bin lira oluyor. Emek ve zaman çok. Uzun bir mesafe yürüyoruz. Atçılık sabır işidir."