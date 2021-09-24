Video Yaşam Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video

Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video

Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video
24.09.2021 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 04:28
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 24.09.2021 | 10:22
Çelik Kanatlar TEKNOFEST’te 00:51
Çelik Kanatlar TEKNOFEST'te 24.09.2021 | 10:02
İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 05:51
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 24.09.2021 | 09:08
Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video 04:10
Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video 24.09.2021 | 09:46
Gürültüyle dışarıya çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu | Video 03:16
Gürültüyle dışarıya çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu | Video 24.09.2021 | 09:46
Tramvayda sevimli yolcu | Video 00:45
Tramvayda sevimli yolcu | Video 24.09.2021 | 09:47
İstanbul Bayrampaşa’da TIR’dan indirilirken iş yerine çarpan makinası iş kamerada! 03:58
İstanbul Bayrampaşa'da TIR'dan indirilirken iş yerine çarpan makinası iş kamerada! 24.09.2021 | 09:08
Ardahan’a mevsimin ilk karı yağdı | Video 00:56
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 24.09.2021 | 09:17
İstanbul’da yasağa aldırmadan ’U’ dönüşü yapan hafriyat kamyonuna otobüs çarptı 03:23
İstanbul'da yasağa aldırmadan 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna otobüs çarptı 24.09.2021 | 09:08
Rize Doğu Karadeniz’de yaylalara mevsimin ilk kar yağışı başladı 01:39
Rize Doğu Karadeniz'de yaylalara mevsimin ilk kar yağışı başladı 24.09.2021 | 09:09
Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video 01:23
Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video 24.09.2021 | 08:51
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı | Video 01:59
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı | Video 24.09.2021 | 08:51
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 17 yaralı | Video 04:08
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 17 yaralı | Video 24.09.2021 | 08:51
Ardahan’da feci kaza: 7 yaralı | Video 02:30
Ardahan'da feci kaza: 7 yaralı | Video 24.09.2021 | 08:51
Sarıyer’de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 01:29
Sarıyer’de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 24.09.2021 | 08:51
Omurilik felçli 10 yaşındaki Salih’in teknoloji azmi | Video 00:44
Omurilik felçli 10 yaşındaki Salih'in teknoloji azmi | Video 24.09.2021 | 08:49
Gözyaşları sel oldu. Aydos’ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:55
Gözyaşları sel oldu. Aydos’ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.09.2021 | 16:43
Gaziosmanpaşa meydanında arıza yapan İETT otobüsü trafiğe sebep oldu | Video 00:18
Gaziosmanpaşa meydanında arıza yapan İETT otobüsü trafiğe sebep oldu | Video 23.09.2021 | 16:35
Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video 02:44
Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video 23.09.2021 | 16:25
Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı | Video 02:11
Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı | Video 23.09.2021 | 16:06

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girmiş şampiyon atların tayları, Eskişehir’de yetiştirildikten sonra ortalama 800-900 bin lira arasında satılıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulan at çiftliklerinde her yıl yüzlerce tay yetiştirilerek yarışmalara gönderiliyor. Taylar arasında daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda birinci olan şampiyon atların yavruları da bulunuyor. Elit olarak belirtilen şampiyon atların tayları ortalama 800-900 bin lira arasında satılırken, kalan tayların fiyatı ise 70 bin liradan başlıyor. Çiftliklerde antrenmanları yaptırılan taylar, yaşı ve gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra hipodroma çıkarılıyor. Turbo, Anka ve Ayabakan gibi şampiyon atların taylarını yarışlara hazırladıklarını söyleyen at yetiştiricisi Yenel Kaya, her yıl sadece Mahmudiye'den sahalara ortalama 500-600 tay gönderildiğini vurguladı.

"SADECE BU BÖLGEDEN 500-600 TANE SAHALARA GİDEN TAY VAR"
Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen Yenel Kaya, "Türkiye'nin ve Mahmudiye'nin şampiyon aygırlarının tayları var elimizde. Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var. Nasip olursa sahalara gitmeye hazırlanıyorlar. İlk etapta kantarma ve eyer vurma il başlıyoruz. Atçılık bir umutla başlar. Her atçı doğan tayını şampiyon olması koşturur. Her yarış bizim için umuttur. Şampiyon attan doğacak tay farklı oluyor. Biz babası şampiyon dediğimiz zaman pazarlaması da kolay oluyor. İyi anne veya babadan olan bir atın performansı daha iyi olur. Tabii şampiyon attan da şampiyon tay çıkacak diye bir şey yok. Benden senede 40 civarında sahalara tay gidiyor. Mahmudiye'de bizim gibi farklı işletmeler var. Sadece bu bölgeden 500-600 tane sahalara giden tay var" şeklinde konuştu.

"ATÇILIK SABIR İŞİDİR"
Tay fiyatlarını güzellik, gösteriş, ırk ve daha önce ailesinden birilerinin gösterdiği başarı sonucunda belirlendiğini ifade eden Kaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tayın fiyatları kendi gösterişi ve güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Tabii anne ve babasının da performansı fiyatı etkiliyor. Bir aygırın birkaç tane tayı sahada güzel performans gösterirse ondan sonra gelecek olan kardeşleri alıcı bulurken çok rahat ediyor. Fiyatlar ortalama 800-900 bin liradan başlayabilir. Mesela şampiyon Turbo'nun tayları 800-900 bin liradan satılır. Geçen sene bu fiyatlara yakın satıldı. Şu anda elit taylar dışında diğer atların da fiyatı ortalama 70 bin lira oluyor. Emek ve zaman çok. Uzun bir mesafe yürüyoruz. Atçılık sabır işidir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA