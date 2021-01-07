Video Yaşam Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video

Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video

Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video
07.01.2021 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 01:16
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 07.01.2021 | 11:45
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 06:54
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 07.01.2021 | 11:21
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 02:18
İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 01:19
Kars’ta yol kenarına kadar inen yaralı kurt kamerada | Video 07.01.2021 | 11:21
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 02:18
Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video 07.01.2021 | 11:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 16:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı kan donduran vahşi cinayetin 07.01.2021 | 10:56
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 01:22
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar | Video 07.01.2021 | 10:23
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 01:36
Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı... Oyun partisine polis baskını kamerada | Video 07.01.2021 | 10:29
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 04:51
Giresun'da mahalleye inen kurtlar için sopalı, baltalı nöbet | Video 07.01.2021 | 09:14
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 06:36
Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü Zeynep Sarı zamana karşı yarışıyor | Video 07.01.2021 | 09:14
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 03:21
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti | Video 07.01.2021 | 09:36
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 02:55
İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu | Video 07.01.2021 | 10:15
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 00:37
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler | Video 07.01.2021 | 10:18
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 01:42
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 07.01.2021 | 10:13
Bursa'da korona baskınında polisi şaşırtan uyuma numarası | Video 05:18
Bursa'da korona baskınında polisi şaşırtan uyuma numarası | Video 07.01.2021 | 10:14
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 02:59
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 07.01.2021 | 10:13
ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:38
"ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 07.01.2021 | 09:25
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 07.01.2021 | 09:25
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:09
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 07.01.2021 | 09:26
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 02:42
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 07.01.2021 | 09:02

Bursa’da Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Kaymakama verdiği yalan beyanın ardından gençleri toplayıp tekneyle denize açıldı. Gün boyu balık keyfi yapan Başkanın görüntüleri klip haline getirilip sosyal medyadan yayınlandı. Bu klip CHP’li Sertaslan’a 144 Bin Liraya mal oldu. Kesilen ceza belediyeye tebliğ edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, geride bıraktığımız yılın son hafta sonu kısıtlamasında, "Gençlerle birlikte Kumla sahiline gidip sokak hayvanlarını besleyeceğiz" diyerek Kaymakamlıktan gençler için sokağa çıkma izni aldı. Gemlik marinada gerçekleşen buluşma sonrası denize açılan tekne bahsedildiği gibi Kumla sahiline değil açık denize yol aldı.

GENÇLERE BALIK TUTMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETTİ

Sokak hayvanlarını beslemek yerine Gemlik açıklarında demirleyen teknede balık avı keyfi başladı. Çekilen klipte, Başkan Uğur Sertaslan'ın gençlere olta iğnelerini misinaya nasıl bağlanması gerektiğini öğrettiği anlar kaydedildi. Klip haline getirilen kaçak gezi görüntüleri Belediyenin ve Başkan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

CEZA BELEDİYEYE TEBLİĞ EDİLDİ

SABAH'ın gündeme getirdiği kaçak tekne keyfi sonrası Kaymakamlığın talimatıyla inceleme başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yalan beyan verilerek yapılan tekne ve balık keyfi ile ilgili olarak toplamda 144 Bin TL para cezası uygulandı. Uygulanan ceza Gemlik Belediyesine tebliğ edildi. Gemlikli vatandaşlar, Başkan Sertaslan'ın yalanıyla çıkılan tekne turu cezasının Belediyenin kasasından mı ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA