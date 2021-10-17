Video Yaşam Buca’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video
Buca’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video

Buca’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video

17.10.2021 | 08:51

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İzmir’in Buca ilçesinde, bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu noktasında polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci'den (24) haber alamayan yakınları, Dökmeci'nin dairesine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeriye girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Savcının incelemesinin ardından Dökmeci'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dökmeci'nin eşinin olay anında evde bulunmadığı ileri sürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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