BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"
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