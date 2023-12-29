Video Yaşam Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

Buharkent'te motosiklet kazası: Yola savrulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

29.12.2023 | 09:41

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Melik Özen (24) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten düşen Özen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özen'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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