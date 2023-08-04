Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 04.08.2023 | 11:59 Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada, bulaşık makinesi içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Didim'de R.A ve P.Ş isimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bulaşık makinesi içerisine gizlenmiş 1689 gram metamfetamin, 2 Adet Hassas Terazi, 4 Adet Cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan R.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, P.Ş. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.