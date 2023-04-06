Bulgar Margarita 5 kişiyi soydu! | Video 06.04.2023 | 12:44 İstanbul Şişli ve Fatih’te girdikleri mağazalarda alışveriş yapan kadınların yanına gelip müşteri gibi davranan ve onların dalgınlıklarından faydalanıp cüzdan ve çantalarını çalan iki kadın hırsız gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Bulgaristanlı hırsızlar Angelina R.S. ve Margarita N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih ve Şişli'de mağazada alışveriş yapan kadınların yanına yaklaşıp kıyafet denemesi gibi yapan sahte müşteriler o kadınların dalgın anlarından faydalanıp cüzdanların çaldı.

Bu yöntemle 5 ayrı kişin cüzdanlarını ya da çantasını çaldığı öğrenilen hırsızlar sonunda yakayı ele verdi.

İncelenen kamera görüntülerinde kimlikleri tespit edilen Bulgaristanlı Margarita N.A. ve Angelina R.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekiplerince Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Bulgaristanlı iki kadın hırsız Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların mağazadan hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.