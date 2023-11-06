Video Yaşam Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video
Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video

Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video

06.11.2023 | 08:58

Kapıkule’nin karşısında yer alan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den ülkeye giriş yapan 4 araçta bulunan yaklaşık 6 milyon 750 bin lira değerindeki 3 kilo 302,1 gram altına, beyan edilmediği gerekçesiyle el konuldu.

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Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya giden Türk plakalı otobüs Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı kontrol noktasına geldiğinde Türkiye vatandaşı olan sürücü ile diğer iki şoför ve 20 yolcu, beyan edecekleri bir şey olmadığını açıkladı. Yapılan kontrolde aracın motor bölgesinde özel olarak hazırlanmış zulada bantla sarılmış, içinde sarı metal eşyalar bulunan iki paket bulundu. Paketlerin içerisinde yüzük, küpe, bilezik, madalyonların da aralarında bulunduğu toplam 2 kilo 404,90 gram takı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre 14 ve 22 ayar altından yapılan ürünlerin toplam değeri 5 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

Türkiye'den batı Avrupa ülkelerine gitmek üzere ülkeye giren üç binek otomobilde yapılan kontrollerde de toplam 897,2 gram altın ele geçirildi. Romanya plakalı araçta 3 Romanya vatandaşının kıyafetlerinin altına gizlenmiş 236,7 gram ağırlığında altın takı bulunurken, Türkiye'den Fransa'ya seyahat eden biri kadın 2 kişinin bulunduğu aracın bagajında da 522,80 gram altın yüzük, madalyon ve küpe bulundu. Eşiyle birlikte otomobille Türkiye'den Hollanda'ya giden bir kadının ise iç çamaşırına gizlenmiş 137,70 gram altın süs eşyası bulundu.

Yaşanan yakalama olaylarında altınlara el konulurken, altınları beyan etmeyen kişiler hakkında gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan mal taşımaya teşebbüs etmeleri nedeniyle Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılarak, Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

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