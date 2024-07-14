Video Yaşam Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video

Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video

14.07.2024 | 08:43

Bulgaristan’da çıkan ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

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Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı. Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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