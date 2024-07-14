Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video
Bulgaristan’da çıkan ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.
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