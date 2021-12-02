Video Yaşam Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video

Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video

02.12.2021 | 10:50

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Bulgaristan unsurları tarafından dövüldükten sonra sınır tellerinden zorla Türkiye’ye itilen Afganistanlı düzensiz göçmen, donmak üzereyken Edirne’nin sınır köyü olan Hamzabeyli Köyü'ne sığındı. Donmak üzere olan göçmene, köylüler giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

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İddialara göre, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçtikten sonra yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bulgaristan unsurları tarafından dövüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Afganistanlı göçmen, paraları ve cep telefonu alındıktan sonra hava sıcaklığının -3 derece ve yağmurlu olduğu esnada havanın kararmasıyla birlikte, adete ölüme terk edilerek sınır tellerinden Edirne tarafına itildi.

Bulgaristan'a sınır köy olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Köyü'ne itilen Afganistanlı göçmen, donmak üzereyken köydeki kıraathaneye sığındı. Titreyen ve zor anlar yaşayan göçmene köylüler giyecek ve yiyecek yardımında bulundu. Bitkin ve çok üşümüş haldeki göçmene köy halkı sıcak çay ikramında bulundu.

Köy halkının evinde bulunan giysileri köylerine sığınan göçmenlere verdiğini söyleyen köy halkından Erkan Tufan, köye sığınan göçmenlerin zor anlar yaşadığını söyledi.

Afganistanlı göçmen de, Bulgaristan'da çok zulüm gördüğünü ve dayak yediğini anlattı. Bulgaristan'dan zorla Türkiye'ye itildiğini ifade eden göçmen, kendisine yardım eden köy halkına teşekkür etti.

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