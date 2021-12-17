Video Yaşam Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video

Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video

17.12.2021 | 13:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 04:38
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 17.12.2021 | 13:14
Arnavutköy’de lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı | Video 02:13
Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı | Video 17.12.2021 | 13:07
Son dakika haberi: İstanbul’da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 00:37
Son dakika haberi: İstanbul'da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 17.12.2021 | 11:43
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 01:21
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:22
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:41
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:15
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 00:55
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 17.12.2021 | 11:15
Adana’da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 01:03
Adana'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 17.12.2021 | 10:29
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 01:14
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 10:38
Otomobilinin lastikleri çalınan cami imamı hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada | Video 02:55
Otomobilinin lastikleri çalınan cami imamı hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 10:42
Otomobilinin lastikleri çalınan cami imamı hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada | Video 02:55
Otomobilinin lastikleri çalınan cami imamı hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 10:51
Dünyada nesli tükeniyor, Bursa’da nüfusu artıyor | Video 03:02
Dünyada nesli tükeniyor, Bursa'da nüfusu artıyor | Video 17.12.2021 | 10:51
Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video 01:24
Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 10:50
SON DAKİKA: Müge Anlı’da duygusal anlar! Müge Anlı’nın çocukluk görüntüleri... 13:22
SON DAKİKA: Müge Anlı'da duygusal anlar! Müge Anlı'nın çocukluk görüntüleri... 17.12.2021 | 10:43
Müge Anlı 17 Aralık Cuma Tamamı Tek Parça izle! 13:22
Müge Anlı 17 Aralık Cuma Tamamı Tek Parça izle! 17.12.2021 | 12:38
Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi kamerada | Video 02:06
Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi kamerada | Video 17.12.2021 | 10:15
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 05:24
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 17.12.2021 | 09:47
Ardahan güne karla uyandı | Video 02:17
Ardahan güne karla uyandı | Video 17.12.2021 | 10:07
Bursa’da kar yağışıyla aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi | Video 01:15
Bursa’da kar yağışıyla aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi | Video 17.12.2021 | 10:07
Seren Serengil ameliyat öncesi veda videosu çekti! ’Hakkınızı helal edin’ | Video 01:00
Seren Serengil ameliyat öncesi veda videosu çekti! 'Hakkınızı helal edin' | Video 17.12.2021 | 10:06
Esenyurt’ta yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası kamerada | Video 05:15
Esenyurt'ta yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası kamerada | Video 17.12.2021 | 09:47

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a giren göçmenlere yönelik uygulanan insanlık dışı muamele bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dövüldüler. Para, çanta, telefon, hatta soğuk kış günün de ayakkabıları alınıp, Türkiye sınırına itildiler.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmek isteyen düzensiz göçmenler Bulgaristan Polisi tarafından insanlık dışı muamele ile karşılaştı. Bulgar polisince yakalanan göçmenler dövüldüler, paraları, çantaları, telefonları, hatta soğuk kış günün de ayakkabıları alınıp, Türkiye sınırına itildiler. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar olan göçmenler, donmak üzereyken Bulgaristan'ın sınır köyü Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyüne sığınan 18 göçmene köy halkı sahip çıkıp, yemek ve elbise verdi.

Bulgaristan'ın sürekli olarak göçmenleri dövüp sınır dışı ettiğini ifade eden köy sakinlerinden Burhanettin Öztürk, "Bu soğuk kış günlerinde karda kışta ayakkabılarını alıp bize gönderiyorlar. Göçmenlerde aç susuz oldukları için gelip bize sığıyorlar. Biz de ellimizde geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Göç idaresinin verdiği elbiseleri kendilerine veriyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik yolu ayakkabısız gelmişler. Bunların ne ayakkabıları ne çorapları hiçbir şeyleri kalmamış, her şeylerini almışlar. Yazık günah bu göçmenlere yani bu karda kışta bizde ellimizden geldiğince sahip çıktık" dedi.

Bulgar polislerinin ayakkabılarını aldığını söyleyen göçmen, "Bulgaristan polisleri bizi yakaladı. Ayakkabılarımızı alıp bizi karlı havada bizi metrelerce yürüttüler. Yolda bazı arkadaşlarımızı da dövdüler. Hatta bazı arkadaşlarımız yaralı. Odunla bizi dövdüler. Paralarımızı, telefonlarımızı ve yiyeceklerimizi aldılar" şeklinde konuştu.

Bulgaristan polisleri tarafından dövüldükten sonra ayakkabılarının alındığını ve Türkiye'ye geri itildiklerini söyleyen göçmen Kerim Sadet, "Kendimizle götürdüğümüz her şeyi aldılar. Soğuk kar yağışında bize eziyet olsun diye ayakkabılarımızı aldılar ve bizi Türkiye'ye gönderdiler. Yaklaşık olarak soğukta 4 kilometrelik yolu yalın ayak geldik. Türkler bize sahip çıktı" diye konuştu.

Daha sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü gelen minibüsle geri gönderim merkezine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA