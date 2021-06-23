Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı | Video

Denizli’de namaz kılındığı esansında camiye giren köpek, cami cemaatine korku dolu anlar yaşattı. Sahibinin elinden kurtulup camiye dalan köpeğin yaşattığı heyecan güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Çaybaşı Camisi sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Yatsı namazını kılan cami cemaati, duaya geçtiğinde hayatlarında unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı. Sahibinin elinden kaçan buldog cinsi köpek, açık gördüğü caminin kapsından içeri daldı. Köpek ile ilk karşı karşıya gelen yaşlı adam, dua ettiği sırada bir anda yanında beliren köpeği görünce yerinden zıpladı. Neye uğradığına şaşıran yaşlı adam, yaşadığı şoku ancak el kol hareketleriyle ifade edebildi.

Daha sonra namazlarını tamamlamak üzere olan cemaatin içerisinde bulunduğu ana bölüme geçen yaramaz köpek, sağa sola koşuştururken cemaati bir hayli tedirgin etti. Can havliyle köpeğinin peşinden koşarak camiye giren sahibi, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakaladığı köpeğini kucaklayarak saniyeler içinde dışarı çıkardı. Cemaate karşı mahcup duruma düşen hayvan sahibi, hareketleriyle kendini affettirmeye çalıştı. Büyük paniğin yaşandığı ve Güvenlik kameralarına yansıyan bu anların ardından cami imamı ile cemaati bir süre bu olayı konuşarak evlerine dağıldı.

"HEPİMİZ YERİMİZDEN FIRLADIK"

Cami imamı Mustafa Göker, hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Göker, "34 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir hadise başıma geldi. Yatsı namazını kıldık, tam dua edeceğimiz anda davetsiz misafir kapıdan içeriye geldi. Bayağı bir irkildik, hepimiz korktuk. Cemaat olarak ayağa kalktık. Ama bu hiç unutamayacağım hatıralarımdan kalmış oldu. Bir dahaki seferlere daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama en çok korkanlar müezzinlik yapan genç yavrularımız oldu. Talebelerimizden birisi köpekten korkuyormuş, o bayağı bir panik yaşadı" dedi.

Camiye daha önce birçok kez kedi girdiğini ama ilk kez bir köpekle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Göker, şöyle konuştu:

"Hayvan sahibi olmak güzel bir şey ama sahipliğini sürekli yapmak gerekiyor. Sokağa böyle salıverip başıboş dolaştırmak doğru değil. Köpek sevmek hakkı kadar, köpekten korkmak hakkı da var. Bu ikili dengeyi bulabilirsek çok güzel olur. Hayvan sahipleri bunlara dikkat ederlerse insanların güvenliği açısından da güzel olmuş olur"