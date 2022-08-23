Video Yaşam “Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video
“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video

“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video

23.08.2022 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video 04:26
“Bunların kaşıntıları var” deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 09:49
Gaziantep’teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video 03:54
Gaziantep'teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video 23.08.2022 | 09:37
Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video 02:37
Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video 23.08.2022 | 09:34
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 00:18
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:53
PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 23.08.2022 | 09:20
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 01:41
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi | Video 03:15
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi | Video 23.08.2022 | 08:47
Toptancı sitesindeki kozmetik deposundaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:38
Toptancı sitesindeki kozmetik deposundaki yangın kontrol altına alındı | Video 23.08.2022 | 08:47
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:12
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 01:40
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
Lara’dan rekor mesafe | Video 01:03
Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 01:02
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59
Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 01:49
Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 22.08.2022 | 18:49
Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 00:18
Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 22.08.2022 | 18:29
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı | Video 00:56
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı | Video 22.08.2022 | 18:06
Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 00:47
Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 22.08.2022 | 17:02
Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı | Video 02:23
Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı | Video 22.08.2022 | 16:38
Maltepe’de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video 01:10
Maltepe’de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video 22.08.2022 | 15:20
Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:16
Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 22.08.2022 | 15:20
Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 01:38
Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 22.08.2022 | 15:20

Aksaray’da muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca telefonla aradığı kişiye polislerin kaşıntısı olduğunu söyleyerek, “Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” diye adam çağırdı. Aracının değerli olduğunu belirten ve agresif tavırlarla memurlara zorluk çıkaran sürücü, “Ben deliyim, Kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla rutin uygulama yaptı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katıldığı uygulamada şüphe üzerine otomobile "Dur" ihtarında bulunuldu. Durdurulan araç, sürücü ve yolcu üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İlban'ın (22) ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti. GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İlban ile yanında bulunan kardeşi Sezer İlban'ın (18) da aranması olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis trafik polisleri aracı otoparka çektirmek için çekici çağırdı. Aracının otoparka çekileceğini duyan ehliyetsiz sürücü Tayfur İlban polis ekiplerine sert ve agresif tavırlarıyla zorluk çıkarttı. Polis memurlarına olmadık sözler söyleyen ehliyetsiz sürücü Tayfur İlban telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak polis memurlarının adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu belirterek adam çağırdı. "Basın gelin buraya" diyen sürücü İlban, "Alo Fatih mahallesinin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray'ı topla gel bunların kaşıntıları var" dedi.

"KAFAMA SIKIN, CANIMI ALSINLAR BU ARABAYI VERMEM"
Telefonla konuşurken tepkilerine de devam eden sürücü İlban, "Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı yakarım gene de vermem. Arabayı vermem ben. Kuran'a yemin ettim. Benim bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem, ben deliyim. Benim burada kafama sıksınlar, benim canımı alsınlar, ben bu arabayı vermem. Dört yıldır bu arabaya emek harcadım emek. Ben korkmam, Allah'tan başka kimseden korkmam. Dünyaya tek tabanca geldim kimseye de kendimi yedirmem. Benim kafama sıkın gene vermem benim dört yıldır emeğim var" diyerek zor anlar yaşattı.

"DEVLET MEMURUYUM BANA DOKUNMAYIN"
Devlet memuru olduğunu belirterek polis ve bekçilerin kendisine dokunmamasını isteyen sürücü İlban, "Devletin memurunu çekemezsiniz ben de devlet memuruyum benim de haklarım var. Arabamı bağlamayın ehliyetli biri geliyor cezamı yazın arabamı almaya geliyorlar. Ehliyetli biri geliyor. Beni bırakın ben de memurum, bana dokunmayın. Ben sakinim, dokunmayın. Gücünüz bana mı yetecek" diyerek alkış tuttu. Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü İlban zor kullanılarak gözaltına alınıp ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evlerinden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka gecikilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA