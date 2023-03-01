Video Yaşam Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video

Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video

01.03.2023 | 09:57

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında, vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.

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