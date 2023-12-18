Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek mesajı | Video
GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödül Töreni'nde "10. Yıl Özel İkon" ödülünün sahibi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit konuşmasında Gazze'ye destek mesajı verdi. Özçivit, "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum. Çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
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