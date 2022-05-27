Video Yaşam Burası Afrika değil Kayseri! Mandaların yolculuğu görenleri hayran bırakıyor | Video
Burası Afrika değil Kayseri! Mandaların yolculuğu görenleri hayran bırakıyor | Video

Burası Afrika değil Kayseri! Mandaların yolculuğu görenleri hayran bırakıyor | Video

27.05.2022 | 11:04

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Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların yolculuğu görenleri hayran bırakıyor.

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Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güney batısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge; Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

"YURTDIŞINDAN BİLE GELİYORLAR"
Vatandaşın köylerine olan ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Erdal Demir; "Hürmetçi; tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir köy. Atlarımız var, fotoğraf çekiliyor, programlar yapılıyor. Turizm bakımından biraz geniş. Vatandaşın ilgisinden memnunuz. Çevre illerden ve yurtdışından bile geliyorlar. Bu da köyün gelişmesine katkıda bulunuyor. Burada günlük herkes mandalarını çobana katar, burada çoban akşama kadar mandaları otlatır sonra da sağım için evine götürür. Vatandaşlar süt, yoğurt, kaymak olarak değerlendirir" dedi.

"BÖYLE BİR YER PEK KALMADI"
Hürmetçi'nin doğası ve özellikleriyle nadir bir bölge olduğunu kaydeden Hürmet Kemer ise; "Köyümüz son zamanlarda yılkı atlarıyla ünlü oldu. Yılkı atlarına yurtdışından turistler dahi geliyor. Köyümüz; mandalarımızla, yoğurt, süt, kaymağıyla meşhur. Maşallah buraya çok turist geliyor. Ağırlıyoruz onları. Leyleklerimiz var, sazlık alanda kuş türlerimiz var onları çekiyorlar. Böyle doğa pek bir yerde kalmadı. Vatandaşlarımızı köyümüze bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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