Burdur'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Burdur'da biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir yayanın panik halinde kaçışı da görüntüde yer aldı.
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