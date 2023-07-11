Burdur'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 11.07.2023 | 13:59 Burdur'da biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur merkez Şehit Kalmaz Caddesi'nde meydana gelen kazada Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu ile ara sokaktan ana yola dikkatsiz şekilde çıkan Serkan E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir aracın tamponuna da zarar verdi. Kazada polis memuru M.T. ile diğer otomobilin sürücüsü Serkan E. yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir yayanın panik halinde kaçışı da görüntüde yer aldı.