Burdur’da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ağır yaralı | Video 23.12.2023 | 08:46 Burdur’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp kafasını yere vurması sonucu ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 00.31 sırlarında Burdur Merkez Cumhuriyet Meydanı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ünal Ç.(56) idaresindeki motosiklet Kışla Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına geldiği esnada kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı daha sonra motosikletten düşerek kafasını taşa vurarak ağır yaralandı. O sırada Cumhuriyet Meydanında görevli olan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede yapılan testlerde sürücü Ünal Ç.'nin 1.90 promil alkollü olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.