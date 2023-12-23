Burdur’da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ağır yaralı | Video
Burdur’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp kafasını yere vurması sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Burdur’da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ağır yaralı | Video 23.12.2023 | 08:46
04:15
Marmaris'te korkutan yangın: Geceyi alevler aydınlattı | Video 23.12.2023 | 08:45
01:20
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı: 1 yaralı | Video 23.12.2023 | 08:45
00:13
02:58
00:38
Geri manevra yapan öğrenci servisi kadını böyle ezdi 22.12.2023 | 18:26
01:29
Düzce'de cinayet! 63 yaşındaki adam aracına binerken öldürüldü | Video 22.12.2023 | 16:25
00:55
07:02
03:56
00:55
İzmir'de 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi | Video 22.12.2023 | 15:15
00:42
00:37
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 22.12.2023 | 15:12
03:52
02:35
Bursa'da 150 bin lira cinayeti kamerada | Video 22.12.2023 | 14:39
03:08
01:04
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.12.2023 | 14:57
00:12
Ormancılar heyelandan son anda kurtuldu | Video 22.12.2023 | 14:39
01:06
TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat | Video 22.12.2023 | 14:07
01:26
Çorum'da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 22.12.2023 | 14:01