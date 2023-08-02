Video Yaşam Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video
Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video

Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video

02.08.2023 | 15:30

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde 300 metre aralıklı iki farklı yerde aynı anda arazi yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle 300 metre mesafeli iki farklı arazide yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan arazi yangınında yarım dekarlık ve 2 dekarlık iki buğday tarlası yandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video 00:31
Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video 02.08.2023 | 15:30
Bayrampaşa’da iş merkezinde çıkan yangın 4 saat sonra tamamen söndürüldü | Video 09:07
Bayrampaşa'da iş merkezinde çıkan yangın 4 saat sonra tamamen söndürüldü | Video 02.08.2023 | 15:24
Adana’da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 01:00
Adana'da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 02.08.2023 | 15:37
Esenyurt’ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 04:27
Esenyurt'ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 02.08.2023 | 15:29
Konya’daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 04:24
Konya'daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 02.08.2023 | 15:17
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 01:03
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 02.08.2023 | 15:19
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 00:33
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 02.08.2023 | 15:15
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 04:06
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 02.08.2023 | 14:42
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:18
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 02.08.2023 | 14:42
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 00:50
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 02.08.2023 | 14:42
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 01:24
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 02.08.2023 | 13:18
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 01:05
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 02.08.2023 | 13:53
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 06:27
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 02.08.2023 | 13:53
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 03:55
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 02.08.2023 | 13:28
İstanbul’da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 06:08
İstanbul'da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 02.08.2023 | 13:05
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:49
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 02.08.2023 | 13:18
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 00:52
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:17
Çanakkale’de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 01:36
Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:16
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı | Video 01:03
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı | Video 02.08.2023 | 13:06
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Video 00:14
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Video 02.08.2023 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA