Burdur'da can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı | Video
Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
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