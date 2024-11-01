Burdur'da dehşete düşüren cinayet kamerada: Fıstık yiyip husumetlisine kurşun yağdırdı

Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.