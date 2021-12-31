Burdur'da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video

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BURDUR'un Bucak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Boğazköy'deki ovalar ile bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. İlçede 7 Aralık'taki yağışın ardından 1 ayda ikinci kez su baskını yaşandı.
Bucak'ta dün başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini azalttı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle ilçede 5 ev ile ahırlar su altında kaldı, ovalar göle döndü. Dere taşması sonucu ekili alanlar da zarar gördü. 7 Aralık'taki yağışın ardından ikinci kez su baskınları ile karşı karşıya kalan Boğazköy'de yaşayan Hakkı Özdil, "Dağlardan gelen derelerin ucu, köy içerisinde sonlanıyor. Bu derelerden gelen taşkın suları evlerimizi, ahırlarımızı, ekili ve dikili sahalarımızda göl oluşturdu. Yetkililerden bir an önce bu derenin Antalya Burdur kara yolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne ait kanala bağlanmasını istiyoruz" dedi.
'VATANDAŞIN YANINDAYIZ'
Burdur AK Parti Milletvekili Yasin Uğur de Boğazköy'deki aşırı yağıştan etkilenip, mağdur olanları ziyaret ederek, "Boğazköy'de 1 ay içerisinde ikinci üzücü olay yaşandı. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) dağlardan gelen dereler ile yaptığı çalışmada köy içerisinde kalan derenin bağlantısı, DSİ kanallarına bağlanması için vatandaşların tarlasından geçmek zorunda. Bunu kabul etmeyen köylülerimiz oldu. Bu kanalı ana kanala bağlamak için vatandaşlarımızın rızasını alacağız" diye konuştu.