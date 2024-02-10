Video Yaşam Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video
Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video

Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video

10.02.2024 | 09:11

Burdur’un Çavdır ilçesinde eski eşini tüfekle vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca ve yardım eden 6 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat tarihinde, 14 Ocak'ta boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan T.Y. (45), olay yerinden araçla kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Emniyet ekipleri kaçan şahsı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir dağ evine yaptığı operasyonla yakalamıştı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken T.Y.'ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen biri kadın 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T. Y. ve 7 şahıs Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ve olayda T.Y.'ye yardım ettiği iddia edilen şahıslardan 6'sı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
T.Y.'nin emniyetteki ifadesinde eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediğini bu yüzden defalarca onu uyardığını ama eski eşinin kendisini dinlemediği için kıskançlık duyduğunu, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinde olayı, yanında getirdiği av tüfeği ile otele girerek eski eşinin kaldığı oda numarasını öğrenip kilitli olan kapısını ateş ederek açtığını, kapı açılınca da Özlem Şımarık'a direkt ateş ettiğini, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını belirtmiş.

KATİL KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZAEVİNDEYMİŞ
Daha önce işlediği kasten yaralama suçundan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatan T.Y.'nin buradaki cezası bittikten sonra Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gitmesi için kendisine verilen 6 saatlik süre içerisinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmadığı öğrenildi.
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