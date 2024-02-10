Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video
Burdur’un Çavdır ilçesinde eski eşini tüfekle vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca ve yardım eden 6 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Emniyet ekipleri kaçan şahsı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir dağ evine yaptığı operasyonla yakalamıştı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken T.Y.'ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen biri kadın 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından T. Y. ve 7 şahıs Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ve olayda T.Y.'ye yardım ettiği iddia edilen şahıslardan 6'sı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
T.Y.'nin emniyetteki ifadesinde eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediğini bu yüzden defalarca onu uyardığını ama eski eşinin kendisini dinlemediği için kıskançlık duyduğunu, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinde olayı, yanında getirdiği av tüfeği ile otele girerek eski eşinin kaldığı oda numarasını öğrenip kilitli olan kapısını ateş ederek açtığını, kapı açılınca da Özlem Şımarık'a direkt ateş ettiğini, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını belirtmiş.
KATİL KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZAEVİNDEYMİŞ
Daha önce işlediği kasten yaralama suçundan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatan T.Y.'nin buradaki cezası bittikten sonra Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gitmesi için kendisine verilen 6 saatlik süre içerisinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
02:23
02:44
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:25
05:08
06:05
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.02.2024 | 09:11
00:05
00:41
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 09.02.2024 | 16:59
05:32
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 09.02.2024 | 16:43
00:23
Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 16:21
01:50
02:45
Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale | Video 09.02.2024 | 15:39
00:47
03:17
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi | Video 09.02.2024 | 15:39
01:39
AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video 09.02.2024 | 15:39
00:41
00:19
04:39
03:17
01:08
00:31
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı! | Video 09.02.2024 | 14:43