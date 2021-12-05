Video Yaşam Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü | Video
Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü | Video

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü | Video

05.12.2021 | 11:57

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Burdur-Antalya Karayolu üzerinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Burdur - Antalya Karayolu, Uğurlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burdur'dan Antalya istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Alan (30) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk (33) ve Doğan Alan'ın (33) 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Olay yeri incelemelerinin ardından 4 kişinin cenazesi Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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