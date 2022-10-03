Video Yaşam Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

03.10.2022 | 14:00

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Burdur-Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde giden Şeref Seçer yönetimindeki otomobil ile Şeref Dikmen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı. Kazada, sürücü Şeref Seçer ve aynı araçta bulunan Kezban Seçer, Seray Seçer, Ayşe Seçer yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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