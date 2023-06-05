Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Burdur’un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kestel yolu üzerinde Mehmet Ö. İdaresindeki otomobil ile Uğur A. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Ö., Fevzi Bilgehan Ö., Halim Batuhan Ö., Aynur Ö. ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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