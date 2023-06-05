Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 05.06.2023 | 09:12 Burdur’un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 22.00 sularında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Kestel yolu üzerinde Mehmet Ö. İdaresindeki otomobil ile Uğur A. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Ö., Fevzi Bilgehan Ö., Halim Batuhan Ö., Aynur Ö. ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.