Video Yaşam Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

05.06.2023 | 09:12

Burdur’un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 22.00 sularında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kestel yolu üzerinde Mehmet Ö. İdaresindeki otomobil ile Uğur A. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Ö., Fevzi Bilgehan Ö., Halim Batuhan Ö., Aynur Ö. ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:25
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 05.06.2023 | 09:12
İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı | Video 01:35
İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı | Video 05.06.2023 | 09:12
Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video 02:08
Sinop’ta sağanak yağış taşkınlıklara neden oldu | Video 05.06.2023 | 08:59
Kastamonu’da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı | Video 01:10
Kastamonu'da dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı | Video 05.06.2023 | 09:04
Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video 02:46
Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video 05.06.2023 | 00:37
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Baraj sorusunda yüzde 99’luk oranı görünce şaşkınlığını gizleyemedi… | Video 01:27
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Baraj sorusunda yüzde 99’luk oranı görünce şaşkınlığını gizleyemedi… | Video 04.06.2023 | 22:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! | Video 01:02
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! | Video 04.06.2023 | 22:19
Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 03:17
Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 04.06.2023 | 15:06
Annesini kaybeden yavru yaban keçisi güvenlik kulübesine sığındı | Video 01:53
Annesini kaybeden yavru yaban keçisi güvenlik kulübesine sığındı | Video 04.06.2023 | 15:06
Düzce TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 10 araç kazaya karıştı | Video 02:22
Düzce TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 10 araç kazaya karıştı | Video 04.06.2023 | 13:36
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor | Video 03:33
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor | Video 04.06.2023 | 13:36
Başakşehir’de site yönetiminin kedileri toplayarak boş araziye attığı iddiası tepkiye neden oldu | Video 08:24
Başakşehir’de site yönetiminin kedileri toplayarak boş araziye attığı iddiası tepkiye neden oldu | Video 04.06.2023 | 13:36
Aksaray’daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 03:00
Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 04.06.2023 | 13:36
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Mehmet Barlas’ı anlattı | Video 07:02
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video 04.06.2023 | 13:42
Dostları ve çalışma arkadaşları Mehmet Barlas’ı anlattı | Video 27:09
Dostları ve çalışma arkadaşları Mehmet Barlas'ı anlattı | Video 04.06.2023 | 13:46
Bülent Erandaç, Mehmet Barlas’ı anlattı | Video 09:10
Bülent Erandaç, Mehmet Barlas'ı anlattı | Video 04.06.2023 | 13:46
Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye dolunayla birleşti | Video 00:09
Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye dolunayla birleşti | Video 04.06.2023 | 13:36
Aykut Elmas’tan tepki çeken video Yalancılarmış | Video 00:44
Aykut Elmas'tan tepki çeken video "Yalancılarmış" | Video 04.06.2023 | 11:38
Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı | Video 00:31
Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı | Video 04.06.2023 | 11:22
Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video 03:31
Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor | Video 04.06.2023 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA