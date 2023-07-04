Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü | Video
Burdur’da yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa Yağız'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
HACILAR KÖYÜ MUHTARI YOL YAPIM ÇALIŞMALARININ BİTMESİNİ İSTEDİ
Yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve hala devam Burdur Fethiye kara yolu yol yapım çalışmaları nedeniyle Hacılar Köyü mevkiinin bazı yerlerinde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle birçok yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiğini söyleyen ve bu yol yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını isteyen Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk, "Yaklaşık bundan 20 gün önce Karaçal-Akyaka Köyü arasındaki Hacılar Köyü mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 tane cenaze verdik bu kara yolunda. Ayrıca Akyaka Köyü'nde arife günü bir aracın kaza yapması sonucunda yine bir cenaze verdik. Bugün de yine Hacılar eczanesinin olduğu bölgede bir tane cenaze verdiğimiz kaza meydana geldi. Hacılar Köyü'nün kara yolunun bir an önce tamamlanmasını arz ediyorum. Artık insanların canı gitmesin. Bu yolun yarım kalan kısmının yapılıp bir an önce geniş bir şekilde trafiğe açılmasını arz ediyorum." açıklamasında bulundu.
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